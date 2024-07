VVD-Kamerlid wil verbod Temu: “Producten Chinese webshop onveilig"

Webshop Temu moet worden verboden, omdat veel producten niet aan de veiligheidsstandaarden voldoen. Dat stelt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski in het NPO Radio 1 programma Dit is de Dag . “Uit onderzoek blijkt dat 95 procent van het kinderspeelgoed gevaarlijk is. Een baby kan stikken in een onderdeeltje.”