Vertraging in het openbaar vervoer? Zo krijg je je geld terug • 07-02-2024

Links: een incheckpaal van de NS. Rechts: een ov-chipkaart © Links: E. Dronkert (via Flickr / Creative Commons-licentie) / Rechts: DennisM2 (via Flickr)

Wie met het openbaar vervoer reist, kent het verschijnsel goed: vertraging. Of het nu door technische problemen, onvoorziene omstandigheden of andere redenen komt, het is frustrerend. Maar goed nieuws: vaak kom je in aanmerking voor compensatie. Hoe kun je geld terugvragen in het geval van vertraging? Lees meer.

Nederlandse Spoorwegen

We beginnen met de trein, en dan meer specifiek de NS als verreweg de grootste – en bovendien landelijk opererende – spoorvervoerder van Nederland.

Als je bij de NS vertraging hebt opgelopen en en je meer dan 30 minuten later op je eindbestemming aankomt, kun je een deel van je reiskosten terugvragen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de vertraging. Dit varieert tussen de helft van de prijs van je ticket tot het volledige bedrag. Er zijn daarnaast ook specifieke compensatieregelingen voor situaties zoals een ontregelde dienstregeling of werkzaamheden aan het spoor.

Wat moet je doen in het geval van vertraging?

Je geld terugvragen bij NS kan als je met een ov-chipkaart reist, maar ook met losse kaartjes. Bewaar daarom je treinticket goed als je last hebt gehad van vertraging. Vul allereerst de vragenlijst 'vragenlijst' in. Je doorloopt hier een stappentraject waarin gevraagd wordt naar de omstandigheden én de duur van jouw vertraging.

Vervolgens wordt er een berekening gemaakt. Met de uitkomst kan je jouw aanvraag starten: doe dit via Mijn NS of – als je geen account hebt – via het formulier. Op deze pagina staan wat bruikbare links vermeld waar je – afhankelijk van jouw specifieke omstandigheden – gebruik van kunt maken.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail. In de meeste gevallen wordt jouw verzoek vervolgens binnen enkele dagen verwerkt. Je ontvangt dan een e-mail waarin staat vermeld of jouw verzoek is goedgekeurd en het eventuele bedrag dat wordt toegekend. Als je het papieren formulier hebt ingediend en geen e-mailadres hebt opgegeven, je de bevestiging per post. Vergeet niet dat het belangrijk is om je claim binnen de gestelde termijn in te dienen, meestal is dit binnen één maand na de vertraging van je reis.

Wanneer worden vergoedingen niet uitbetaald?

Vergoedingen worden niet uitbetaald als…

• Ze lager zijn dan € 2,30

• Een langere reistijd vooraf al was aangekondigd

• Een andere vervoerder dan NS de vertraging heeft veroorzaakt

• Je niet in het bezit was van een geldig vervoerbewijs voor de vertraagde reis. Een geldig vervoerbewijs is een e-ticket, een eenmalige chipkaart of een check in en uit met een OV-chipkaart, NS-Business Card of bankpas

• De aanvraag 3 maanden of langer na reisdatum is ingediend

• Er sprake was van een bijzonder geval van overmacht, zoals een landelijke stroomstoring

Andere vervoerders

Behalve de NS zijn er natuurlijk nog andere vervoerders. We bespreken er een aantal.

Arriva

Arriva rijdt in Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. Dat gaat voornamelijk om busvervoer, al exploiteert Arriva ook een paar regionale treinverbindingen.

Omdat Arriva niet in elke regio dezelfde voorwaarden biedt, kan het compensatiebeleid per provincie verschillen, al lijkt het één en ander grotendeels gebaseerd op de regeling die ook de NS hanteert.

Meer over de vergoedingen per provincie en het beleid wat betreft compensatie vind je via deze link. Daar kun je ook jouw provincie selecteren om te kijken wat op jouw situatie van toepassing is.

Connexxion

Busvervoerder Connexxion rijdt tegenwoordig nog in drie provincies, namelijk Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Dochtermaatschappij Hermes exploiteert buslijnen in Gelderland en Noord-Brabant.

Bij Connexxion geldt ook dat de exacte compensatieregeling afhankelijk is van het vervoersgebied waar de vertraging of uitval heeft plaatsgevonden. Dat komt doordat gemeenten en provincies mede bepalen wat de compensatieregels zijn, dat wordt niet alleen door de vervoerder bedacht.

Er zijn een zestal vervoersgebieden waar Connexxion rijdt: Amstelland-Meerlanden, Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond, Hoeksche Waard Goeree Overflakkee, Noord-Holland Noord én Zeeland. Kijk op deze pagina wat de voorwaarden zijn per vervoersgebied.

GVB

GVB verzorgt openbaar vervoer per bus, tram, metro en veerpont in de regio Amsterdam. Het lijkt erop dat GVB eigenlijk geen compensatie biedt bij vertraging of uitval, behalve als het de laatste bus, tram, metro of veerpont is van de dienstregeling én je daardoor taxikosten hebt moeten maken.

Lees hier meer over de voorwaarden die dan van toepassing zijn.

Qbuzz

Maatschappij Qbuzz rijdt in de provincies Groningen en Drenthe. Ook verzorgen ze vervoer in de regio Utrecht (maar dan onder de naam U-OV) én in de regio Drechtsteden, Molenland & Gorinchem.

De voorwaarden van Qbuzz zijn duidelijk. Is jouw bus of R-net trein uitgevallen of loopt deze een vertraging op van 30 minuten of meer? Dan kom je in aanmerking voor compensatie. Lees hier meer over de regeling.

HTM

HTM verzorgt het openbaar vervoer in de regio Den Haag en doet dat met bussen, trans en lightrail-voertuigen. De regeling die HTM hanteert voor compensatie in verband met uitval of vertraging, is simpel.

Je komt in aanmerking als jouw tram met meer dan 30 minuten is vertraagd door een (ver)storing of calamiteit. Dan krijg je een vast bedrag van 3 euro terug. Voor busvervoer van HTM geldt geen compensatieregeling. Lees meer informatie bij HTM zelf.

RET

RET is verantwoordelijk voor delen van het openbaar vervoer in en rondom Rotterdam, en doet dat met tram, bus en metro.

RET heeft een wat ongebruikelijke manier van compenseren. Zij geven reizigers bij vertraging namelijk een OV-chipkaart voor éénmalig gebruik met een reisproduct dat twee uur geldig is. Zo kun je op kosten van RET nogmaals een reis maken. Dit geldt bij vertragingen van 30 minuten of langer.

Duurt de vertraging echter langer dan 60 minuten? Dan krijg je een RET dagkaart bij wijze van compensatie, óf je kunt eventuele taxikosten vergoed krijgen. Meer informatie over de regelingen lees je hier.

Keolis (voorheen Syntus)

Vervoerder Keolis rijdt in Almere, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De maatschappij exploiteert een beperkt aantal treinlijnen op het traject Zwolle - Enschede én Zwolle - Kampen. Ook exploiteren ze een stoptrein tussen Amersfoort Centraal en Ede-Wageningen én Amersfoort Centraal en Barneveld-Zuid.

Daarnaast verzorgen ze busvervoer in verschillende gemeenten in de provincie Utrecht en zijn er zowel stads- als streekbussen in Almere.

Om te kijken hoe compensatie bij Keolis werkt, kun je deze pagina raadplegen. Selecteer of het gaat om een vertraging met de trein of dat de vertraging betrekking heeft op busvervoer. Vervolgens kun je nalezen wat de voorwaarden zijn én zie je hoe je compensatie kunt vragen, indien blijkt dat je daar recht op hebt.