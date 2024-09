Verkeersboetes in 2025 opnieuw duurder: zó hoog worden de boetes theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 5 minuten • 237 keer bekeken • bewaren

Links: een flitspaal | Rechts: een envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau met daarin een verkeersboete. Briefgeld ter illustratie. © Links: via Google Maps | Rechts: eigen werk

Verkeersboetes worden in 2025 opnieuw duurder. Voor de meeste reguliere verkeersovertredingen wordt rekening gehouden met een stijging van 10 euro. Een overtreding als onnodig links rijden kost je volgend jaar 280 euro als je betrapt wordt. Geen gevarendriehoek plaatsen als je met pech stil komt te staan? Dan mag je 190 euro neertellen. We zetten de verhogingen op een rij.

De boetetarieven worden volgens het CJIB gecorrigeerd voor de inflatie. Daarbij werkt men met een zogenaamd indexeringspercentage. In het voorlopige ontwerpbesluit – dat nog wél goedgekeurd moet worden – staat dat het indexeringspercentage 3,2 procent bedraagt en dat "deze indexering corrigeert voor de geldontwaarding in die periode."

Het gedetailleerde ontwerpbesluit is te raadplegen op de website van de Rijksoverheid (.pdf).

Openbaar Ministerie pleitte eerder voor verlaging van verkeersboetes

In september vorig jaar drong het OM er bij het kabinet nog op aan om sommige verkeersboetes juist te verlagen, zo meldde onder meer Het Parool destijds. Een verlaging van 30 procent van de boetes voor een aantal veel voorkomende verkeersovertredingen werd als wenselijk beschouwd.

Dat ging om verkeersboetes voor vergrijpen als iets te hard rijden of bellen achter het stuur. Justitie hield er rekening mee dat burgers de sterk gestegen boetebedragen op een gegeven moment niet meer zouden pikken. De top van het OM signaleerde zowel bij burgers als bij rechters en politieagenten dat er sprake was van "afnemend draagvlak voor de toenemende hoogte van geldboetes".

De hoogte van sommige boetes staat volgens velen simpelweg niet meer in verhouding tot de ernst van het vergrijp, is de achterliggende gedachte. "Een lichte verkeersovertreding wordt inmiddels net zo hoog beboet als serieuze strafzaken", aldus het OM.

Mishandeling? Boete is inmiddels lager dan die voor parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten

En om daar gelijk een voorbeeld bij te geven: de boete voor parkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten levert momenteel een prent op van 490 euro. Nu is dat – indien er sprake is van opzet – weliswaar onsympathiek en zelfs asociaal gedrag, maar in zaken waarin sprake is van (lichte) mishandeling, krijgen daders tegenwoordig vaak een boete van zo'n 400 euro opgelegd.

Veel mensen vinden mishandeling een stuk ernstiger dan foutparkeren op een parkeerplaats voor gehandicapten, en het feit dat laatstgenoemde overtreding zwaarder beboet wordt dan mishandeling, druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van veel mensen.

Ook opvallend is dat de boetetarieven voor wat wordt omschreven als 'lichte verkeersovertredingen' sinds 1999 met 150 procent zijn gestegen. Bij zwaardere vergrijpen is dat 76 procent.

Verkeersboete als melkkoe van de overheid

Waarom blijven de boetes maar stijgen? Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is er sprake van een gat in de begroting, zo meldt AD.nl. In de periode mei tot en met augustus van dit jaar zijn er bijvoorbeeld 200.000 verkeersboetes minder uitgeschreven dan het jaar ervoor. Voornaamste oorzaken zijn werkzaamheden aan zowel de weg als aan verschillende systemen. In 2024 en 2025 worden alle flitspalen en sommige trajectcontroles namelijk vervangen, waardoor ze tijdelijk buiten gebruik zijn.

Het kabinet heeft dan ook extra geld nodig, en het verhogen van boetebedragen is een vrij eenvoudige en effectieve manier om extra inkomsten te genereren. Vanaf 2028 hoopt het kabinet jaarlijks zo'n 59 miljoen op te halen via verkeersboetes.

Deze doelstelling moet worden behaald door meer digitale flitspalen in te zetten. Dat gaat om 'traditionele' flitspalen, maar ook om zogenaamde 'focusflitsers' die specifiek telefoongebruik kunnen detecteren. Ook zijn alle systemen voor trajectcontrole tegen die tijd weer volledig operationeel.

Buitenproportionele verhogingen van verkeersboetes in

Afgelopen zaterdag besteedde Kassa nog aandacht aan schuldenproblematiek rondom verkeersboetes. Dat ging niet zozeer specifiek om de hoogte van verkeersboetes, maar wél om de enorme verhogingen die je al snel voor de kiezen krijgt als een vlotte betaling uitblijft. Verhogingen die je zonder al te veel moeite als onredelijk en buitenproportioneel kunt beschouwen.

Bij de eerste aanmaning wordt het boetebedrag met 50 procent verhoogd, de tweede keer is de verhoging maar liefst 100 procent. En hoewel mensen in beginsel zelf natuurlijk verantwoordelijk zijn voor het naleven van de verkeersregels, kun je je afvragen of je dit soort extreme verhogingen van boetebedragen niet gewoon moet zien als een manier van de overheid om makkelijk geld binnen te halen. Kortom, de verkeersboete als melkkoe.

De reportage kun je hieronder terugkijken. Dit artikel gaat verder na onderstaande video.

Deze boetebedragen blijven in 2025 gelijk

Opvallend is dat niet alle verkeersboetes volgend jaar omhoog gaan, mocht het ontwerpbesluit worden goedgekeurd. Hieronder een paar overtredingen waarvoor geldt dat het boetebedrag gelijk blijft. Ook noemen we het huidige boetebedrag.

Rijden over trottoir: 190 euro

Onleesbaar kenteken: 180 euro

Voertuig zó laten staan dat op de weg gevaar of hinder ontstaat: 180 euro

Stilstaan op trottoir: 120 euro

Geen richting aangeven bij afslaan: 120 euro

Parkeren binnen 5 meter van kruispunt: 120 euro

Uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden: 120 euro

Militaire colonne doorsnijden: 120 euro

Deze boetebedragen gaan in 2025 omhoog

Er is in het voorstel voor gekozen om sommige verkeersboetes met ingang van 2025 te verhogen met 10 euro. Hieronder een aantal voorbeelden. Wil je weten wat het huidige boetetarief is? Trek dan 10 euro af van de hieronder genoemde bedragen.

Onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats met een voertuig die daar niet mag staan: 500 euro

Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige gehandicaptenparkeerkaart: 380 euro

Telefoon vasthouden of niet handsfree bellen tijdens het rijden: 430 euro

Door rood rijden: 310 euro

Kruispunt blokkeren: 310 euro

Rechts geen voorrang verlenen op een kruispunt: 310 euro

Niet links inhalen: 310 euro

Onnodig geluid maken met een motorvoertuig (dit is overigens niet onnodig claxonneren): 310 euro

onnodig claxonneren): Kinderen jonger dan 12 en korter dan 1,35m vervoeren zonder goedgekeurde gordel of beveiligingssysteem:: 280 euro

Niet dragen van een autogordel: 190 euro

Geen gevarendriehoek plaatsen bij eigen pechgeval: 190 euro

Grappig weetje: onnodig, hinderlijk en/of veelvuldig toeteren met een motorvoertuig valt wettelijk gezien niet in de categorie 'onnodig geluid maken'. Je kunt hier weliswaar ook een boete voor krijgen, maar die is met 160 euro een stuk lager. Wat wordt bedoeld met 'onnodig geluid maken' zijn zaken als rondrijden met een uitlaat die meer geluid produceert, optrekken met piepende banden en onnodig gas geven bij een stoplicht. Zelfs extreem harde muziek kan worden beboet.

Snelheidsovertredingen

Voor snelheidsovertredingen kun je het beste even rechtstreeks in de .pdf van het ontwerpbesluit kijken. De boetebedragen voor snelheidsovertredingen wordt voor verschillende categorieën voertuigen zeer specifiek toegelicht voor situaties binnen de bebouwde kom en voor situaties daarbuiten. Dat zie je op pagina's 5 tot en met 16 van de pdf.