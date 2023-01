Veiligheid scootmobielen schiet nog steeds ernstig tekort

Al in 2018 besteedde Kassa aandacht aan de tekortkomende veiligheid van scootmobielen. Uit een door ons uitgezette enquête bleek dat ruim 34 procent zich weleens niet of niet veilig voelden op de scootmobiel. Naar aanleiding van onze uitzending startte het kabinet zelfs een onderzoek naar de veiligheid van scootmobielen.

Vijf jaar later blijkt de veiligheid van de voertuigen nog steeds ernstig tekort te schieten. Bij de meeste scootmobielen werkt het remsysteem namelijk niet zoals je zou verwachten: wil je gasgeven dat moet je in een hendel knijpen, terwijl je pas remt als je de hendel loslaat.

In een reflex knijpen veel mensen juist de hendel in wanneer ze willen remmen, waardoor ze vooruitschieten. Met alle gevolgen van dien.

Pim Moolenaar, verkoper van de voertuigen, stelt daarnaast tegenover NU.nl dat de stabiliteit tekortschiet, zeker bij de scootmobielen met drie wielen. Als mensen “een te scherpe bocht maken of van een schuine stoep afgaan, kukelen ze makkelijk om,” aldus Moolenaar.

Verkeerswetenschappers van het Nationaal Wetenschappelijk Instituur voor Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) kwamen al met adviezen om het aantal ongelukken te verminderen, één daarvan was om de scootmobielen te voorzien van een rem waarmee actief geremd kan worden.

Wettelijk doen scootmobielmakers echter niets fout. De fabrikanten hebben de vrijheid om een scootmobiel met drie wielen te maken of voorzien van een hendel die losgelaten moet worden om te remmen.

Een reden om het voertuig bijvoorbeeld geen actieve rem te geven, is omdat niet alle scootmobielrijders genoeg kracht in hun handen hebben om de rem in te drukken. Mocht een bestuurder plotseling onwel worden, dan staat het voertuig daarnaast direct stil. Verder zou er genoeg keuzemogelijkheid zijn voor elke scootmobielrijder.