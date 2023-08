Veel energiebedrijven sturen eindafrekening te laat naar klant

2 aug. 2023 - 11:45

Onze WBV heeft ook Ista (dus de huurders ook). Van de WBV kregen wij allen een melding dat Ista veel te laat was en wij eventuele bij- of terugbetaling ook later zouden krijgen. Het is inmiddels 4 weken later alsnog betaald of geïnd door de WBV. Ista is een hopeloos bedrijf.