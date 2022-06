Variabel Vattenfall-contract? Vanaf juli ga je maandelijks meer betalen

Klanten die een variabel contract hebben bij energieleverancier Vattenfall, zijn na 1 juli ongeveer 20 euro duurder uit per maand voor elektriciteit en gas. Dat heeft te maken met de sterk gestegen prijzen voor energie, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt ziet om de kosten door te rekenen.

Vattenfall geeft aan dat energie slim is ingekocht, en dat de prijsstijging mede daardoor enigszins beperkt blijft. De prijsstijging geldt alleen voor klanten met een variabel contract: klanten met een vast contract, merken alleen de btw-verlaging die het kabinet heeft aangekondigd om de hoge energieprijzen te compenseren.

Daarbij gaat Vattenfall uit van een gemiddeld gebruik van 1200 kubieke meter gas en 2250 kilowattuur aan stroom per huishouden. Klanten krijgen op korte termijn een persoonlijk bericht van Vattenfall met daarin meer informatie over wat dit in hun specifieke situatie betekent.