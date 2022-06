Variabele energietarieven Essent per 1 juli flink omhoog

De variabele energietarieven van Essent worden per 1 juli met 25 tot 30 procent verhoogd. Gemiddeld ben je daarmee zo’n 50 euro per maand duurder uit. Dit bevestigt het energiebedrijf in eerdere berichtgeving van de NOS.

Essent verwacht dat de tarieven voor 1 januari niet nog een keer worden verhoogd. Maar dat kunnen ze niet garanderen. "We kopen vooruit in op de markt en de energie voor de komende maanden hebben we al aangekocht", legt een woordvoerster uit. "Maar we weten niet wat er nog gaat gebeuren, bijvoorbeeld met eventuele sancties. Daar kunnen we pas in het najaar meer over zeggen."