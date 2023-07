Uitbetaling 1300 euro energietoeslag aan lage inkomens loopt vertraging op

21 jul. 2023 - 9:50

Waarom moet deze discriminerede regeling mbt energietoeslag nog uitgekeerd worden. we hebben een prijsplafond en de energieprijs is voor ieder hetzelfde. waarom is deze regeling niet voor iedereen gelijk geweest, nee de ene gemeente geeft tot 120% bijstand en andere gaan tot 150%. dit moet voor iedereen gelijk zijn. deze regeling had nooit door de gemeente's uitgevoerd moeten worden maar door Den Haag en voor iedereen hetzelfde. Mensen met Blokverwarming hebben geen recht op deze regeling gehad maar hebben het hier in Roemond bv, we gekregen. nu de energie middels het prijsplafond aan banden is gebonden moet de energietoeslag worden afgeschaft of moet voor idereen hetzelfde gelden en niet dat de gemeente zelf maar mag beslissen. Doe het dan via de regeling die we hadden met de 2 x 190 euro. Dat is een stuk eerlijker. Veel mensen betalen niet veel aan energie en krijgen liefst weer 1300 euro bijgeschreven. mensen die minder verbruiken en er nog aan over houden. af ze hebben de energie gratis als ze met een verbruik van 1300 euro per jaar zitten. schaf deze toeslag snel af of laat er iedereen via de energienota van het energiebedrijf van profiteren.

