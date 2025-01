Tekort aan medicijnen probleem voor miljoenen Nederlanders Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Vorig jaar hebben in ons land ruim 4,5 miljoen mensen last ondervonden van een tekort aan medicijnen, meldt apothekersorganisatie KNMP. In 2024 waren 1563 soorten geneesmiddelen tijdelijk niet leverbaar. Daaronder vallen ook 193 medicijnen die voor patiënten van levensbelang zijn.

Het tekort is wel minder dan in 2023 toen bijna 2300 medicijnen niet leverbaar waren. Maar volgens de voorzitter van de apothekersorganisatie Aris Prins, zijn de cijfers van 2024 geen goed nieuws. “We merken aan niets dat het minder erg wordt. Voor ons niet. Voor de patiënt niet. Voor de maatschappij niet.”

Medicijnen van levensbelang niet altijd beschikbaar

In 193 gevallen ging het dus om medicijnen die van levensbelang zijn voor patiënten. Deze moeten daarom altijd snel beschikbaar zijn, schrijft het Algemeen Dagblad . Neem als voorbeeld salbutamol-puffer tegen benauwdheid. Dat medicijn was in heel 2024 niet leverbaar.

Door tekort worden soms te zware middelen toegediend

Daarnaast waren 699 essentiële geneesmiddelen in 2024 niet altijd op voorraad. Dat kan binnen 3 dagen tot 3 maanden voor de patiënt fataal zijn of lijden tot een sterk verhoogde ziektelast.

In een derde categorie van noodzakelijke geneesmiddelen waren er 310 tekorten. Daaronder vallen medicijnen tegen misselijkheid en braken. Door het tekort worden er soms andere middelen aan de patiënt toegediend. Kinderen die blijven overgeven, krijgen nu steeds vaker een middel toegediend dat eigenlijk bedoeld is voor mensen die misselijk zijn van chemo.

‘Preferentiebeleid boosdoener’

Voorzitter Prins van de apothekersorganisatie meldt dat het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars een van de oorzaken van het probleem is. Verzekeraars maken prijsafspraken met de fabrikanten van geneesmiddelen. De apotheken moeten dan een specifiek middel verstrekken. Patiënten krijgen het middel anders niet van de zorgverzekeraar vergoed.

De voorzitter is van mening dat het natuurlijk prima is om de prijs te drukken. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat geneesmiddelen daardoor niet op voorraad zijn. Door het preventiebeleid werden eerst miljoenen euro’s bespaard maar inmiddels lopen de kosten weer op. Er worden gesprekken gevoerd over het aanpassen van het beleid. Volgens Aris Prins zal dat op zijn vroegst pas in 2027 effect hebben.

Apothekers staken

De apothekersorganisatie meldt dat er elke dag in elke apotheek gemiddeld 1 fte bezig is met de medicijntekorten. Donderdag en vrijdag gaan duizenden apothekers door heel het land staken voor meer loon en minder werkdruk. Eigenlijk zouden de apothekers al rond de kerstdagen staken maar de rechter stak daar een stokje voor.

Vakbonden FNV en CNV organiseren de staking en beloven dat mensen die met spoed medicijnen nodig hebben, die altijd kunnen krijgen. Spoedzorg blijft gegarandeerd, verklaren zij. Door de aangekondigde staking was het de afgelopen dagen iets drukker bij de apotheken dan normaal. Bronnen: AD , KNMP .

Medicijntekort speelt al jaren