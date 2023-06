Tanken duurder, huren omhoog: wat verandert per 1 juli voor jouw portemonnee?

30 jun. 2023 - 17:32

De slavernij is pas in 1863 afgeschaft en niet 'meer dan 200 jaar geleden' zoals u schrijft. Nederland is schatrijk geworden van het verhandelen van 600000 mensen die we als beesten hebben behandeld. Geketend, geslagen, vernederd, veerkracht en veel en veel meer ellende. Veel landgenoten uit Suriname en de Antillen zijn slachtoffer geweest en die behandeling werkt nu nog steeds door in het bejegenen van mensen met een kleurtje. 'Die gasten van nu' zijn nazaten van een nog behoorlijk recente geschiedenis. Is het teveel gevraagd om daar een paar rotcenten aan uit te geven om dat immense historische leed te erkennen? Europa brengt ons veel meer dan u in de gaten heeft. We dragen af maar profiteren ook van bijdragen van de EU. Experts denken zelfs dat de vrije handel dankzij in de EU zitten meer oplevert dan het ons kost. Alleen al de vrije doorvoer van goederen in de haven van Rotterdam voegt al vele miljarden toe aan onze verdiensten. Die boterham met tevredenheid is de spijker op z'n kop! Probeer het eens wat positiever te zien, verdiep u eens in de materie en dan zult u kunnen constateren dat u in een van de rijkste landen van de wereld leeft.