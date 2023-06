Klanten KPN vanaf juli ook duurder uit "vanwege inflatie" • 02-06-2023 • leestijd 1 minuten • 11019 keer bekeken • bewaren

KPN verhoogt per 1 juli de abonnementsprijzen voor internet, tv en vast bellen. Vanwege de inflatie verhoogt het telecombedrijf de prijzen met gemiddeld 6,4 procent. "We zorgen ervoor dat de verhoging nooit meer is dan 4 euro per maand per abonnement", tekent KPN daarbij aan.

Andere providers kondigden al eerder flinke prijsverhogingen aan. Bij concurrent Ziggo stijgt in juli de maandelijkse abonnementsprijs met gemiddeld 8,5 procent, al is dat per abonnementstype verschillend. T-Mobile verhoogde afgelopen januari al de abonnementsprijzen met 8,6 procent. Delta voert ook per juli een tariefsverhoging door van ruim 7 procent.

Prijzen KPN hoger vanwege "inflatiecorrectie"

KPN neemt voor de verhoging het inflatiepercentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als uitgangspunt. Over 2022 is het inflatiepercentage 10 procent. "We doen er alles aan om de prijsstijging zo beperkt mogelijk te houden voor onze klanten. Daarom veranderen we de prijzen met een lagere inflatiecorrectie van 6,4 procent", aldus KPN. "Ook zorgen we ervoor dat de verhoging nooit meer is dan 4 per maand per abonnement."

Via deze pagina kunnen KPN-klanten controleren wat de tarieven worden per juli.