Stem op #IkRedHetNietMeer voor de Gouden Televizier-Ring in de categorie Impact! theme-icon #ikredhetnietmeer • Gisteren • leestijd 2 minuten • 472 keer bekeken • bewaren

Ons programma #IkRedHetNietMeer is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring in de categorie Impact! Na het grote succes van onze social media-campagne waarmee we mensen die onder zware financiële lasten dreigden te bezwijken een stem gaven, mochten we een aantal bijzondere, extra uitzendingen maken waarin we de vele mensen onder de armoedegrens in Nederland een gezicht gaven.

Afgelopen jaar was voor veel mensen financieel gezien een ontzettend zwaar jaar. De boodschappen werden alsmaar duurder en de energierekening rees volledig de pan uit. Juist deze mensen wilden wij met deze campagne een gezicht geven om zo de politiek aan te sporen tot actie om deze mensen te helpen.

Dat is gelukt, en hoe! Kassa geeft een gezicht aan mensen die het niet meer redden door de inflatie, de steeds duurdere boodschappen en de torenhoge energieprijzen. De hashtag #IkRedHetNietMeer was dagenlang trending op Twitter, werd miljoenen keren bekeken én werd massaal gedeeld door veel Nederlanders die zich grote zorgen maakten over de betaalbaarheid van de meest basale levensbehoeften.

Alle online aandacht heeft geresulteerd in een dagelijks tv-programma waarmee een hulpbeweging op gang werd gebracht voor de kwetsbaren in Nederland. De meest schrijnende verhalen werden zorgvuldig door de reactie geselecteerd en gebundeld in een boekwerk dat door presentatrice Amber Kortzorg op het Binnenhof aan verschillende politici – waaronder premier Mark Rutte – werd overhandigd. Zo werden deze verhalen uit de abstractie van statistieken en ramingen getrokken en konden ook bewindvoerders lezen én voelen tegen welke problemen de meest kwetsbare mensen zoal aanliepen.

Stem op ons!

Nu zijn wij één van de dertien genomineerde programma's voor de Gouden Televizier-Ring in de categorie Impact! Stemmen kan via onderstaande link. Je kunt ons vinden door via de gouden pijlen naar de categorie Impact te navigeren.