Ruime meerderheid webwinkels deelt contactgegevens incorrect

25 okt. 2023 - 22:30

Bij post.nl is geen e-mail adres te vinden. Chatten duurt lang eer je een medewerker te spreken krijgt … eerst krijg je een robot. Telefonisch duurt meer dan een uur voordat je iemand kunt spreken en vervolgens is de medewerker onvriendelijk, kortaf en zegt dat ze niks voor je kan doen. Bij bol.Com is het telefoonnummer moeilijk te vinden, e-mailadres zie ik nergens en via de chat krijg je een robot. DHL is helemaal een ramp. Je kunt alleen een formulier invullen waarop je nooit meer iets hoort. Via de chat krijg je ook geen reactie. Telefonisch… ik zie geen telefoonnummer meer. Toen dit er wel nog was zat je heel lang aan de telefoon te wachten … waren er zomaar 43 wachtenden voor je. Vaak begrijpt een robot je niet … ergernis 😒