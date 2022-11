theme-icon #ikredhetnietmeer

Rode Kruis ziet alarmerende stijging van mensen in voedselnood

Het Rode Kruis krijgt de afgelopen weken steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. De afgelopen twee weken meldden zich tientallen mensen bij het Rode Kruis omdat zij momenteel geen voedsel meer kunnen betalen. Omdat de schaamte rondom voedselnood groot is, verwacht het Rode Kruis dat nog meer mensen in nood zijn. Om te zorgen dat de hulporganisatie mensen kan blijven helpen, is giro 881 geopend.

Sinds de coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten ziet het Rode Kruis dat mensen vaker hulp nodig hebben. De eerste levensbehoeften, voedsel, water en onderdak, zijn voor duizenden mensen niet meer vanzelfsprekend.

Uitbreiding hulpverlening heeft tot toename hulpvragen geleid

Sinds het Rode Kruis de hulpverlening op het gebied van voedsel heeft uitgebreid naar meerdere provincies, zijn de zorgen nog verder toegenomen. Voedselnood neemt in Nederland toe. In totaal kwamen er tientallen nieuwe hulpvragen binnen. De telefoon van de helpdesk van de hulporganisatie staat roodgloeiend.

Schrijnende verhalen

Berichten als ”ik houd nog maar vijftig euro over voor eten voor een gezin van vijf” of “ik eet niet zodat mijn kinderen dat wel kunnen,” zijn voor het Rode Kruis niet nieuw meer. Ook kwam er een bericht binnen van iemand die stelde een te hoge uitkering te hebben voor reguliere hulpverlening, maar door hoge ziektekosten alsnog geen geld over te houden voor eten voor haar dochter en zichzelf.

Oprichting gironummer om geld in te zamelen

Niet alleen in Nederland neemt voedselnood toe. Het Rode Kruis merkt dat de situatie in Nederland en wereldwijd verslechtert. Wereldwijd blijft het aantal humanitaire crises toenemen. Meer mensen dan ooit zijn op de vlucht.

Het Rode Kruis moet dus in Nederland én wereldwijd steeds meer humanitaire hulpverlenen, maar heeft momenteel niet genoeg geld om iedereen te helpen. De hulporganisatie haalt daarom geld op voor mensen in nood in Nederland én daarbuiten.