Rode Kruis: meer voedselnood in Nederland, kwart vraagt niet om hulp

Een kwart van de mensen zou bij gebrek aan eten geen hulp vragen. Zij stappen dan niet naar bekenden of een overheidsorganisatie. Dit komt naar voren uit een steekproef van het Rode Kruis waaraan ruim duizend Nederlanders hebben meegewerkt. Ook blijkt dat bijna een op de drie weleens zorgen heeft of er genoeg geld is om eten te kopen.