Reissector roept reizigers op: Just book it

De Nederlandse reissector is de campagne 'Just book it' gestart. De reisorganisaties hopen dat mensen toch alvast een zomervakantie gaan boeken, ondanks de coronamaatregelen.

Reisbranchevereniging ANVR wil de zorgen van reizigers wegnemen door een paar garanties te stellen: Wie boekt krijg gegarandeerd zijn geld terug bij een annulering. Ook worden klanten terug naar huis gebracht als het reisadvies op de locatie naar oranje of rood verandert.

"Welke landen en bestemmingen komende zomer de grenzen openen, is voor niemand nog duidelijk. Aan welke maatregelen we ons moeten houden, is nog de vraag", zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. "ANVR-ondernemingen proberen met 'Just Book It' en een stevige beschermingsfactor de consument te verleiden om vooruit te kijken en nu alvast te boeken voor komende zomer", aldus Oostdam. "We staan voor een gezamenlijke uitdaging de consument te overtuigen, want boeken kan écht weer."

Proef

Dinsdag werd bekend dat het kabinet volgende maand begint met een proef met vakantiereizen naar het buitenland. Het moet duidelijk maken "onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen reizen".

De proefreizen worden samen met de reissector georganiseerd. De eerste trip is een pakketreis op 12 april naar het Griekse eiland Rhodos. Reizigers mogen dan onder meer het resort niet verlaten en na afloop moeten ze in thuisquarantaine.

Demissionair premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat het negatief reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei. Alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden tot die datum afgeraden. Rutte hoopt dat tegen de zomer meer mogelijk is met vakantiereizen en hoopt "zo spoedig mogelijk" met een reisadvies te komen. ANP / ANVR