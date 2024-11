Rechter: Basic-Fit misleidde klant, voorwaarden deugen niet Gisteren • leestijd 2 minuten • 623 keer bekeken • bewaren

Je kent ze wel, die aanbiedingen: 4 weken sporten vanaf 19,99 euro. Maar dan blijkt dat dit alleen voor de eerste weken geldt, daarna is het duurder. Mag dat zomaar? En mag de sportschool tijdens het abonnement zomaar de prijs verhogen? Nee, zegt de rechter in een zaak tegen Basic-Fit.

De rechter is snoeihard in een zaak tegen de sportschoolketen. Het lokkertje van 4 weken sporten vanaf 19,99 euro is misleidend. Dat betaal je alleen de eerste 4 weken en daarna moet je vanaf 24,99 euro gaan betalen. Maar dat is niet duidelijk aangegeven en daarmee een “oneerlijke handelspraktijk”, zegt de rechter.

De sportschoolketen Basic-Fit moet dit lokkertje van de website verwijderen, maar heeft dit op de dag van de Kassa-uitzending nog niet gedaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan daarop handhaven en een waarschuwing of zelfs een boete uitdelen.

Algemene voorwaarden op punten niet rechtsgeldig

De algemene voorwaarden die Basic-Fit zijn klanten voorhoudt, zijn op meerdere punten niet rechtsgeldig. Ze zijn in strijd met uitspraken van het Europees Hof en gelden daarom niet.

Het meest in het oog springt de mogelijkheid die Basic-Fit zich toedicht om onder bepaalde omstandigheden de prijzen van lopende abonnementen te verhogen. Het Europees Hof zegt dat alleen mag in bijzondere omstandigheden die vooraf zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld een sterk oplopende inflatie. In deze zaak is dat niet het geval en mag daar dus geen beroep op worden gedaan.

Daarnaast moet een eenzijdige prijsverhoging aan nog meer criteria voldoen: deze mag niet buitensporig hoog zijn, moet tijdig worden aangekondigd en de klant moet kunnen opzeggen als hij niet akkoord is. Tenzij het een geldige in de algemene voorwaarden opgenomen reden is, bijvoorbeeld een kleine prijsverhoging door inflatie.

Prijsverhoging tijdens abonnement? Dit kun je doen

Iedereen die het er niet mee eens is, kan met de uitspraak van de rechter in de hand bezwaar maken bij Basic-Fit. Dat kan het beste per mail.

Hieronder hebben we een voorbeeldmail opgenomen die je kunt overnemen. Vul daarin jouw gegevens in en stuur deze naar je Basic-Fit-vestiging. Gaat deze niet akkoord? Dan kun je naar de rechter stappen of een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Bezwaar maken? Gebruik dit voorbeeld. Voorbeeldbrief



Ik mail u naar aanleiding van de door u doorgevoerde prijsverhoging per 1 januari …. U voert deze prijsverhoging door op grond van uw algemene voorwaarden (art. 5). Echter, dit artikel is in oktober 2024 onderwerp geweest in een rechtszaak waarbij



Ik vraag u dan ook om deze prijswijziging niet door te voeren dan wel terug te draaien.

Graag ontvang ik een bevestiging van u.



Met vriendelijke groet,

... Beste Basic-Fit,Ik mail u naar aanleiding van de door u doorgevoerde prijsverhoging per 1 januari …. U voert deze prijsverhoging door op grond van uw algemene voorwaarden (art. 5). Echter, dit artikel is in oktober 2024 onderwerp geweest in een rechtszaak waarbij de kantonrechter heeft bepaald dat dit beding op deze manier ongeldig (vernietigbaar) is.Ik vraag u dan ook om deze prijswijziging niet door te voeren dan wel terug te draaien.Graag ontvang ik een bevestiging van u.Met vriendelijke groet,...