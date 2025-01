Recht op huurtoeslag? Zoveel krijg je in 2025 per maand uitgekeerd theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 5 minuten • 7912 keer bekeken • bewaren

Een nieuw jaar gaat doorgaans gepaard met nieuwe (fiscale) regels, en in het geval van de huurtoeslag is dat niet anders. Heb jij recht op huurtoeslag? Dan wil je vast weten op welk bedrag je in 2025 maandelijks kunt rekenen. We lichten het één en ander toe aan de hand van een rekenvoorbeeld. Benieuwd? Lees dan meer!

Enige tijd geleden publiceerden wij een vergelijkbaar artikel over de hoogte van de zorgtoeslag in 2025, maar een vergelijkbaar artikel over de huurtoeslag was er nog niet.

Bij dezen zetten we dat gelijk even recht. Hoe zit het dit jaar eigenlijk met de huurtoeslag?

Wat zijn de voorwaarden voor huurtoeslag?

Om te bepalen of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, wordt gekeken naar een aantal voorwaarden. Afhankelijk van (de samenhang tussen) deze voorwaarden wordt vervolgens de hoogte van de huurtoeslag bepaald, mits je in aanmerking komt.

Dat gaat onder meer om de hoogte van je inkomen, de (kale) huurprijs, je leeftijd, de samenstelling van je huishouden, de hoogte van het eventuele vermogen en tot slot de vraag of je een zelfstandige woning huurt.

Ook moet je bij de gemeente staan ingeschreven op het woonadres. Je moet daarnaast de Nederlandse nationaliteit hebben of je dient te beschikken over een geldige verblijfsvergunning.

Wat geldt als een zelfstandige woning voor huurtoeslag?

Er zijn enkele uitzonderingen, maar in beginsel is zelfstandige woning een woning met:

een eigen woon-/slaapkamer

een eigen keuken met aanrecht , aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel

met , en en een een eigen wc met waterspoeling

een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan

die van Sinds 1 maart 2024: een eigen douche of badkamer

Wie een toilet of keuken deelt met andere huurders, woont niet in een zelfstandige woning en komt in principe niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Maar er zijn zoals gezegd wat mogelijke uitzonderingen: zo kunnen studenten die in een studentencomplex wonen soms wél huurtoeslag krijgen. Ook mensen die begeleid wonen, kunnen soms in aanmerking komen voor huurtoeslag, en zelfs een woonwagen geldt in principe als zelfstandige woonruimte waarvoor geldt dat je huurtoeslag kan krijgen als je aan een paar aanvullende voorwaarden voldoet.

Lees er meer over op de website van de Belastingdienst.

Hoe hoog mag de kale huur zijn voor huurtoeslag?

De kale huur mag in 2025 maximaal € 900,07 per maand bedragen. In 2024 was dat nog € 879,66.

Is je kale huurprijs hoger dan dat? Dan heb je geen recht op huurtoeslag. Dit geldt echter niet als je eerder wél in aanmerking kwam voor huurtoeslag en jouw kale huurprijs sindsdien is gestegen door de jaarlijkse huurverhogingen. In dat geval wordt de huurtoeslag beschouwd als een verworven recht, maar krijg je géén huurtoeslag voor het gedeelte van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt.

Maar ben je 23 jaar of jonger? Dan geldt een maximale kale huurprijs van € 447,20 (in 2024: € 454,47). Behalve als je een thuiswonend kind hebt, want in dat geval geldt in 2025 de maximale kale huurprijs van € 900,07.

En als je samenwoont met iemand die ouder is dan 23, kan diegene huurtoeslag aanvragen voor jullie beiden. Ook dan geldt in het jaar 2025 een maximale kale huurprijs van € 900,07.

Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst.

Welk vermogen mag je bezitten om in aanmerking te komen voor huurtoeslag?

Alleenstaanden mogen in 2025 een vermogen hebben dat niet groter is dan € 37.395,-.

Voor partners geldt een vermogensgrens van € 74.790,- aan eigen vermogen.

Hoeveel huurtoeslag krijg jij in 2025?

Op de website van de Belastingdienst is een hulpmiddel beschikbaar gesteld waarmee je een proefberekening kunt doen. Omdat de hoogte van de huurtoeslag zoals gezegd afhankelijk is van (de samenhang tussen) verschillende factoren, kunnen we niet voor iedereen een proefberekening maken.

Doe dat vooral zelf even: je kent je eigen woonsituatie en financiële situatie immers het beste. Ga naar deze pagina, selecteer het jaar 2025, selecteer vervolgens Huurtoeslag en beantwoord de rest van de vragen aan de hand van jouw persoonlijke situatie.

Proefberekening

Wél maken we een proefberekening van een fictief persoon bij wijze van voorbeeld. Zoals toegelicht kunnen we geen uitgebreide rekenvoorbeelden maken waarin we rekening houden met alle mogelijke situaties.

We kiezen een alleenstaande van 35 jaar zonder toeslagpartner die een zelfstandige woning huurt met een kale huurprijs van € 900,-. Er is geen sprake van servicekosten. Ook zijn er geen kinderen of andere gezinsleden of huisgenoten. Van noemenswaardig vermogen (boven de vermogensgrens) is evenmin sprake.

De kale huurprijs in het rekenvoorbeeld ligt zéér dichtbij de bovengrens van € 900,07 die in 2025 van toepassing is, daarom is het bij uitstek geschikt voor het rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld zie je het maximumbedrag aan huurtoeslag dat je bij verschillende jaarinkomens krijgt als je het maximale kale huurbedrag kwijt bent aan je huurwoning.

Zou je echter minder dan € 900,07 aan kale huur betalen? Dan ontvang je ook minder huurtoeslag.

We berekenen het aan de hand van (bruto) jaarinkomens tussen de € 20.000,- en € 46.500,-. Laatstgenoemde bedrag is volgens het CPB een modaal bruto jaarsalaris in 2025. Daarboven vervalt het recht op huurtoeslag.

Inkomen van € 20.000,- per jaar: € 498 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 22.000,- per jaar: € 498 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 24.000,- per jaar: € 471 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 26.000,- per jaar: € 426 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 28.000,- per jaar: € 378 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 30.000,- per jaar: € 326 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 32.000,- per jaar: € 271 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 34.000,- per jaar: € 215 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 36.000,- per jaar: € 174 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 38.000,- per jaar: € 132 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 40.000, - per jaar: € 87 huurtoeslag per maand

- per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 42.000,- per jaar: € 57 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 44.000,- per jaar: € 27 huurtoeslag per maand

per jaar: huurtoeslag per maand Inkomen van € 45.550,- per jaar: € 2 huurtoeslag per maand

Is je jaarinkomen hoger dan € 45.500,-? Dan heb je geen recht op huurtoeslag of is het bedrag dermate gering dat het niet wordt uitbetaald. Daarvan is sprake als het te ontvangen toeslagbedrag lager is dan € 24,- per jaar.

Het gaat om een proefberekening, niet om een definitieve berekening. Het is dan ook niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de bedragen die je in de proefberekening te zien krijgt: het is meer een indicatie.

Het is overigens maar de vraag of je er veel op vooruit gaat. Huurders zijn in 2025 fors duurder uit, zo werd onlangs bekend.

