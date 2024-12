Maximale huurverhoging voor 2025 vastgesteld: huurders flink duurder uit

De huren mogen in 2025 flink worden verhoogd. Dat geldt voor huurwoningen in de vrije sector en voor sociale huurwoningen, meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening .

-De middenhuur (900 tot 1185 euro per maand) mag het hardst stijgen, met bijna 7,7 procent per 1 januari.

-Een sociale huurwoning mag maximaal 5 procent stijgen in huur per 1 juli.

In de vrije sector is wettelijk vastgelegd dat de huur mag stijgen met inflatie of CAO-loonontwikkeling. Bij het laagste percentage mogen verhuurders vervolgens 1 procent optellen; dat is de maximaal toegestane huurverhoging. In de middenhuur sector wordt gerekend met de CAO-loonontwikkeling +1 procent. Voor de middenhuur wordt gekeken naar de gemiddelde loonstijging. Voor de sociale huur zijn vorige week tijdens de Woontop aparte afspraken gemaakt.