Prinsjesdag: kabinet trekt 2 miljard euro uit voor verbetering koopkracht

De Miljoenennota is bekend; er komt 2 miljard euro vrij om de koopkracht te bevorderen, met name voor de lage inkomens. Volgens het kabinet stijgt de koopkracht van een doorsnee huishouden volgend jaar met 1,7 procent.

Dat het geld goed van pas komt, is een feit. Er moest namelijk iets gedaan worden aan de koopkracht, want anders loopt het aantal Nederlanders onder de armoedegrens op naar 1 miljoen. Daarvoor waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) in augustus.

Met 4,8 procent van de Nederlanders in armoede (825.000) blijft het aantal gelijk aan dit jaar. Dat is 1,3 procent lager dan bij de start van het kabinet. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt naar 5,1 procent. Dat is 2,1 procent minder dan bij de start van het kabinet.