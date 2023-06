Prijzen van de boodschappen lijken nu eindelijk niet meer te stijgen

"Het kan zijn dat we nu het kantelpunt hebben bereikt en de prijzen zullen dalen", zegt Norman Buysse van GfK. "De prijzen zijn stabiel en nemen in sommige gevallen heel lichtjes af."

Hoge kosten voor energie was een van de voornaamste redenen waarom de boodschappen duurder werden. Inmiddels zijn de energieprijzen flink gedaald. "Die component maakt het nu mogelijk prijzen te verlagen", vertelt de GfK-onderzoeker. Mogelijk kunnen grondstoffen ook in positieve zin een duit in het zakje doen. Zo liepen de prijzen voor graan bijvoorbeeld nog fors op aan het begin van de oorlog in Oekraïne.