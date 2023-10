Postzegels weer duurder en dit is waarom

4 okt. 2023 - 9:43

"De verhoging van de posttarieven is, door de dalende postvolumes en de stijgende kosten nodig om de post bereikbaar en betrouwbaar te houden", aldus Bob van Ierland die bij PostNL verantwoordelijk is voor post." TROS RADAR niet gezien ? https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/uitzending-radar-2-oktober/ PostNL is nog steeds niet betrouwbaar maar, ze werken er nog steeds aan.......... Daarbij, even een verjaardags-kaartje sturen, deed je vroeger een dag van te voren en was op de verjaardag dan ook binnen. Nu komt zo'n kaartje gewoon 1-2 dagen te laat. Dus, er is nog veel te doen bij PostNL en duurder maken zullen de problemen niet oplossen.