PostNL verhoogt prijs postzegels per 2023, ook pakketpost duurder

12 okt. 2022 - 10:35

Helemaal goed, dacht al, waar blijven ze zolang !!..maar ik had liever een bericht gelezen van Post.nl dat ze de bezorg-kwaliteit gingen verhogen..maar dat is een UTOPIE gaat nooit-niet lukken..zonder dat ik denigrerend wil overkomen, de post-bezorgster die bij ons rondloopt..mijn huisnummer heeft ..33 ik ontvang erg veel andere post die op een DRIE eindigen..heeft dus,of slechte ogen of een of andere leesafwijking..het is een grote ramp..klagen bij post.nl is bijna onmogelijk, de slimmeriken proberen zoveel mogelijk buiten schot te blijven..een "robotje" tracht je verder te helpen...