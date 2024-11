Post versturen nog duurder? PostNL overweegt meer prijsverhogingen

PostNL moet mogelijk verdergaande maatregelen nemen nu het kabinet een streep heeft gezet door het voorstel om het bedrijf in 2025 een dag extra te geven voor de bezorging van brieven en kaarten. Dit meldt topvrouw Herna Verhagen maandag in een toelichting op de kwartaalresultaten van de post- en pakketbezorger. PostNL overweegt onder meer verdere prijsverhogingen voor het versturen van post.

Het is niet duidelijk hoe hoog de prijsstijgingen zullen zijn. Berendsen stelt dat het nog te vroeg is om daar iets over te kunnen zeggen. Verder overweegt PostNL sommige oranje brievenbussen overdag al leeg te maken in plaats van in de avond. Dat is volgens het bedrijf efficiënter.