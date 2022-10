theme-icon Geld

Polo of Yaris? Premie autoverzekering erg afhankelijk van type auto Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Welke auto je rijdt, maakt veel verschil voor de premie van je autoverzekering. Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat de gemiddelde premie voor een autoverzekering bij een duur model auto al snel honderden euro’s per jaar hoger kan liggen dan voor een kleiner, goedkoper model. Door goed te controleren welke autoverzekering het voordeligst is, kun je dus al snel veel geld besparen.

“Wie een Volkswagen Golf verzekert is gemiddeld 275 euro per jaar duurder uit dan wie een Toyota Aygo uit hetzelfde bouwjaar verzekert”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl.

Gewicht en vermogen maken uit

De premieverschillen zijn dus enorm. Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van de premie vooral naar het gewicht en het vermogen van je auto. Dat ligt bij een Volkswagen Golf een stuk hoger dan bij een Toyota Aygo.

Ook vergelijkbare auto’s kennen groot premieverschil

Maar ook als je binnen de A-klasse blijft, het segment van kleine en lichte auto’s, maakt het voor de premie nogal wat uit welke auto je kiest. Om dit wat duidelijker te maken schetsen we een rekenvoorbeeld:

Stel, je bent een 33-jarige autobestuurder uit Apeldoorn en hebt al vijf schadevrije jaren op je naam staan. Voor een Volkswagen Up! betaal je dan gemiddeld 103 euro per jaar meer aan premie dan voor een Toyota Aygo.

Kies je in het B-segment voor een nieuw type Volkswagen Polo? Dan betaal je volgens het rekenvoorbeeld van Geld.nl op jaarbasis 65 euro meer aan premie dan wanneer je een Renault Clio rijdt. Een Toyota Yaris is op jaarbasis in de verzekering ruim 85 euro voordeliger dan een Polo.

*Gebaseerd op een bestuurder van 33 jaar uit Apeldoorn met 5 schadevrije jaren die 12.000 kilometers per jaar rijdt. Bron: Geld.nl

“Weeg verzekeringspremie mee bij keuze van een auto”

Bulthuis benadrukt dat het bij het uitzoeken van een nieuwe auto dus belangrijk is om vooraf alvast uit te zoeken wat een autoverzekering je gaat kosten. “Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent. Maar nog belangrijker, je ziet dan ook hoeveel je goedkoper uit bent met de autoverzekering als je toch voor een ander type auto kiest.”

Kleiner rijden kan veel besparen

In deze tijd zijn natuurlijk ook veel mensen bezig met besparen op hun vaste lasten. Een kleinere auto rijden, kan dus ook een mooie besparing zijn. “Dit scheelt niet alleen voor je autoverzekeringpremie, maar vaak is een kleinere auto ook goedkoper in de aanschaf en betaal je minder wegenbelasting.”

“Let goed op welke autoverzekering het voordeligst is”

Daarnaast ziet Bulthuis dat het ook per verzekeraar verschilt hoe ze in hun berekening omgaan met het type auto. “De autoverzekeraar die voor de ene auto het goedkoopste is, kan bij diezelfde bestuurder voor de andere auto juist weer niet de goedkoopste optie zijn.”

“Als je dus een nieuwe auto koopt, is het altijd verstandig om even opnieuw te kijken welke verzekeraar voor jou het goedkoopste is. Want je huidige autoverzekeraar hoeft niet per se het voordeligste aanbod te hebben voor je nieuwe auto.”

Meer lezen over dit onderwerp? Kassa besteedde er eerder aandacht aan:

Thema's: theme-icon Geld Meer over: premie , premieverschil , autoverzekering ,