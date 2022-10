Planbureau: zonder auto vaak lastig om voorzieningen te bereiken

31 okt. 2022 - 10:41

We wonen gelukkig niet in de USA, waar je zonder auto niet eens boodschappen kan doen. Geen winkels in woonbuurten. Hier is het een stuk beter, maar sommige zaken zijn nu eenmaal moeilijk te bereiken, omdat ze buitenaf liggen. Was vroeger ook al zo. Ik was met de bus ruim 1,5 uur onderweg om op school te komen, voordat ik oud genoeg was om brommer te rijden. Ik kwam dus ook vaak te laat op school, vanwege files, al had ik de eerste bus van de dag. Nu is dat ook vaak nog zo, al zijn er genoeg scholen die met een half uur op de fiets te bereiken zijn. Lastiger is het met ziekenhuizen. Taxi of iemand die je kan brengen/halen zijn vaak de enige opties. Hier hebben we een medisch centrum, waar ziekenhuizen uit de omgeving spreekuren hebben elke week, voor uitslagen en kleine behandelingen en prikposten. Dat scheelt een hoop reistijd. Het is er niet op vooruit gegaan met het specialiseren van de ziekenhuizen op bepaalde behandelingen. Daar moet iedereen ver voor reizen.

