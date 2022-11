Pas op voor malafide webshops in verband met Black Friday

Ben je van plan online te gaan winkelen op Black Friday, 25 november? Pas dan wel op voor oplichters. Er zijn flink meer nepwebshops en nepbezorgwebsites in de lucht, waarschuwt Check Point Research (CPR). Door Black Friday vallen de hoge kortingen minder goed op en daarom is het dus extra zaak om goed op te letten, zo meldt Telegraaf .

Er worden ook hele websites van bekende merken nagemaakt met een vergelijkbare domeinnaam of url. Soms wordt de link naar zo’n website via mail of sms verstuurd. De nepwebsite heeft als doel inloggegevens, betalingsgegevens of andere persoonlijke informatie van gebruikers te stelen.