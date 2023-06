Oproep PvdA, GroenLinks en BBB: verbeter koopkracht kwetsbare huishoudens

Op dit moment wordt de voorjaarsnota in de Tweede Kamer behandeld. De linkse partijen dreigden al voor het debat tegen de voorjaarsnota te stemmen als daarin niet al een voorschot wordt genomen op koopkrachtmaatregelen voor het volgend jaar. Maar minister Kaag en de coalitiepartijen willen daar pas na de zomer, richting Prinsjesdag naar kijken.

Maar daar nemen de partijen uit de oppositie geen genoegen mee. Zij wijzen op de bezuinigingen die het kabinet voor het eerst sinds jaren doorvoert in de voorjaarsnota, en willen dat daar meteen al maatregelen tegenover worden gezet om te voorkomen dat nog meer mensen daardoor in financiële moeilijkheden komen. Zij willen antwoord voordat de Tweede Kamer volgende week stemt over de voorjaarsnota. ANP