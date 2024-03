Ook Eneco verhoogt kosten voor zonnepaneelbezitters nu salderingsregeling blijft

Eneco heeft aangekondigd dat klanten met zonnepanelen voortaan extra moeten betalen zolang de salderingsregeling in Nederland van kracht blijft. Volgens de energieleverancier zijn de kosten voor het terugleveren van stroom gestegen. Eneco wil deze niet langer volledig verdelen over alle klanten, maar doorberekenen aan zonnepaneelbezitters.

Eneco heeft daarom besloten dat klanten met zonnepanelen die een nieuw stroomcontract afsluiten bij Eneco voortaan standaard 6 euro per maand meer gaan betalen aan zogeheten vastrecht. In de zomer wordt deze vastrechtverhoging vervangen door een tarief waarbij klanten per teruggeleverde kilowattuur stroom betalen. Ook bestaande klanten met een variabel contract krijgen zo met de verandering te maken. Volgens Eneco blijft het ondanks de extra kosten nog steeds interessant om in zonnepanelen te investeren.