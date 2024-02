Greenchoice: stroom overdag goedkoper, terugleverkosten voor zonnestroom

21 feb. 2024 - 16:30

Ik heb via gaslicht.com independer.nl eens gekeken wat deze "extra kosten" voor bezitters van zonnepanelen zijn bij het afsluiten van een 1-jarig vast contract: - Het variabele leveringstarief is 7 cent per kWh hoger - De vaste leveringskosten zijn €4,50 per maand hoger - Je krijgt geen €185 euro actiekorting Daarnaast is de terugleververgoeding verlaagd naar 5 cent per kWh, terwijl het kale leveringstarief maarliefst 18 (normaal) of 19 (dal) cent bedraagt. Het gevolg? Als je 5000 kWh per jaar gebruikt (niet ongebruikelijk als je een warmtepomp en/of elektrische auto hebt), waarvan je 1000 kWh zelf opwekt (dus netto 4000 kWh van Greenchoice afneemt), dan ben je 270 Euro meer kwijt dan wanneer je geen zonnepanelen hebt en dus 5000 kWh afneemt. Pas rond de 2000 kWh opwekking ga je een paar euro verdienen. Hoe zat het ook al weer met die terugverdientijd? En als je meer produceert dan je gebruikt dan koopt Greenchoice jouw stroom in voor 5 cent per kWh en verkoopt die weer voor het drievoudige, of meer.....