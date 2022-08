Ook bij ING kun je nu je eigen CO2-voetafdruk zien 28-07-2022 • leestijd 2 minuten • 1602 keer bekeken • bewaren

Ongeveer 350.000 mensen met een bankrekening bij ING kunnen vanaf vandaag zien hoeveel CO2-uitstoot de zojuist afgeronde transactie heeft veroorzaakt. Na de Rabobank volgt nu de ING met het openstellen van deze informatie naar haar klanten. De bedoeling is dat klanten met inzicht in hun uitstoot zich bewuster worden van de invloed die zij met hun bestedingen hebben op het klimaat.

Daarnaast kunnen mensen die beleggen bij Triodos Bank bijvoorbeeld ook de gevolgen voor hun voetafdruk bekijken. Léon Wijnands, directeur duurzaamheid van de bank, stelt dat de bank de strijd tegen klimaatverandering wil voortzetten. "Daarbij is het beperken van onze eigen voetafdruk essentieel, maar als bank zijn we ambitieus en beseffen we dat we de grootste impact samen met al onze klanten maken."

In lijn met klimaatakkoord

Overigens publiceert ING sinds 2004 hoeveel de bank zelf met bijvoorbeeld de kantoren aan CO2 uitstoot. Vorig jaar kwam het eerste klimaatrapport uit, waarmee de voetafdruk van de verstrekte leningen werd gedeeld. De bank benadrukt dat hij zijn activiteiten "in lijn" wil brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden.

Van de Eerlijke Bankwijzer, die duurzaamheidsthema's van banken met elkaar vergelijkt, krijgt ING op het gebied van klimaatverandering een 5 op de schaal van 10. Dat komt onder meer doordat ING investeringen in fossiele brandstoffen niet afbouwde. Eerder dit jaar heeft de bank echter aangekondigd investeringen in olie en gas te verminderen.

Earth Overshoot Day

Het nieuws komt naar buiten op Earth Overshoot Day. Dat gaat niet direct over uitstoot, het is de dag waarop de mensheid meer voedsel en natuurlijke hulpbronnen heeft opgemaakt dan de aarde in twaalf maanden kan aanleveren. De voetafdruk is, met name in landen zoals Nederland, te groot. Als de hele wereld zou leven als Nederlanders, dan zijn meer dan 3,5 aardbollen per jaar nodig, vertelt Wereld Natuur Fonds (WWF).

Elk jaar valt Earth Overshoot Day iets eerder. Directeur Kirsten Schuijt van het WWF zegt dat de mensheid vanaf vandaag "op de pof" leeft. "We moeten dringend actie nemen om de voetafdruk terug te dringen om ervoor te zorgen dat we als mensheid in balans komen met de draagkracht van de aarde."