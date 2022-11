Onzeker of prijsplafond voor energie 1 januari redt

Energiebedrijven hebben een aantal voorwaarden op tafel gelegd. Als daar niet aan wordt voldaan, is invoering van het prijsplafond per 1 januari niet mogelijk, stellen zij. "Dan moeten we onze systemen opnieuw aanpassen en zal 1 januari niet meer haalbaar zijn", zo laat energieleverancier Greenchoice weten.

De onzekerheid of de deadline gehaald wordt is zo groot, dat er al een plan B klaarligt. Als een energieleverancier het niet haalt om op 1 januari alles gereed te krijgen om het prijsplafond in te voeren, krijgt de consument - net als in november en december - een vaste vergoeding. Vermoedelijk is dat opnieuw 190 euro.