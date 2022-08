Online medicijnen kopen? Pas op voor nep of illegaal! Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Voor mensen die zich stiekem schamen voor een kwaal of voor wie zonder recept tóch een bepaald medicijn wil aanschaffen, is internet the place to be. Van afslankmedicijnen en erectiepillen tot paracetamol... van alles is er te koop. Maar online medicijnen bestellen is niet zonder gevaar. De kans bestaat dat je een namaakproduct koopt, met heel andere bestanddelen erin dan op het doosje staat. Hoe controleer je de betrouwbaarheid van een online aanbieder van medicijnen?

Erectiepillen, coronavaccins, afslankmedicatie… Eenvoudig te bestellen en volgens de advertentie met dezelfde werkzame stof en merknaam op de verpakking. Wat kan er misgaan? Nou, best wel wat! Als je gezondheid je lief is, kun je maar beter goed uitkijken voordat je online tot aankoop van dat soort medicatie overgaat.

Waarom gevaarlijk?

Zomaar online medicijnen kopen wordt door artsen ten zeerste afgeraden. De belangrijkste reden? Online aangeboden medicijnen kunnen namaak zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de kwaliteit van medische producten, waarschuwt heel duidelijk voor gezondheidsschade.

Het is daarom in ons land niet toegestaan om zonder toezicht van een arts of apotheek geneesmiddelen te verkopen, zo schrijft artikel 1 van de Geneesmiddelenwet voor.

Medicijnen moeten aan strenge eisen voldoen voordat ze überhaupt op de markt komen. Je weet het misschien nog van de coronavaccins. Voordat die werden toegelaten, moest eerst het EMA (Europees Medicijn Agentschap) goedkeuring geven.

Producenten van namaakmedicijnen ontduiken dat toezicht. Daardoor kan er te weinig of juist te veel van de specifieke, werkzame stof in zitten. Als die er al in zit… Of er worden goedkope hulpstoffen aan toegevoegd die ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken. Met name bij buitenlandse websites ben je niet zeker van wat je koopt, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Op eigen houtje beginnen met een medicijn is onverstandig

Verder kan het gevaarlijk zijn om zonder het advies van een dokter op eigen houtje te beginnen met een medicijn dat je online hebt gekocht. Er kunnen bijwerkingen optreden. Of het (nep)middel kan niet goed samengaan met een medicijn dat je al neemt.

Het gevaar van overdosering ligt ook op de loer. Neem je te veel? Dan kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid. En sommige medicatie vergt zorgvuldige op- en afbouw, zoals antidepressiva. Zomaar hieraan beginnen is gevaarlijk voor de gezondheid.

Hoe voorkom je de aanschaf van nep?

Wil je online medicijnen kopen? Dan kun je op de volgende 5 punten letten, zodat je weet dat je bij een betrouwbare partij iets bestelt.

1 – Speciaal logo om op te letten

Bonafide Nederlandse online aanbieders hebben dit doorklikbare logootje op hun site staan – zie afbeelding. Tekst loopt door

Als je erop klikt, kom je op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl uit. Daar kun je de naam van de website waarop je je bevindt intypen en meteen controleren of die ook echt in de lijst voorkomt.

Online aanbieders van geneesmiddelen hebben zich eerst moeten melden bij de overheid om op deze site genoemd te worden. Dit logo is overigens in de gehele Europese Unie te zien op websites die legaal geneesmiddelen verkopen. Je kunt ‘m dus ook tegenkomen met een ander vlaggetje dan de Nederlandse driekleur. Om de verkoop van geneesmiddelen via internet veiliger te maken, moeten websites die medicijnen verkopen in de EU sinds 2015 dit logo gebruiken.

Let op: zie je wel het logo, maar kun je niet doorklikken als je erop klikt? Maak dan géén gebruik van de online aanbieder van medicijnen. Het logootje is dan hoogstwaarschijnlijk misbruikt om de schijn van betrouwbaarheid te wekken.

2 – Medicijnen op recept

Een reeks aan geneesmiddelen mag alleen op recept worden verkocht. Dat wil zeggen: de huisarts of dokter in het ziekenhuis moet het voorschrijven. Vervolgens mag alleen een (online) apotheek het middel uitgeven.

Kom je op een website waar je dit soort medicatie zónder recept kunt bestellen? Dan weet je dat je met een onbetrouwbare aanbieder van doen hebt.

Wil je weten of het middel dat je zoekt alleen met een recept mag worden geleverd? Controleer dit dan via www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Hier kun je de naam van het geneesmiddel invoeren. Bij het zoekresultaat staan dan vermeld: “Verkrijgbaarheid: Uitsluitend recept.”

3 - Zelfzorgmiddelen

Er zijn ook medicijnen die die zonder tussenkomst van een arts mogen worden verkocht, de zogeheten zelfzorgmiddelen. Daar bestaan drie varianten van wat betreft de verkoop:

Uitsluitend Apotheek (UA): Geneesmiddelen met een relatief mild potentieel risico. Alleen te koop bij een (online) apotheek.

Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD):Geneesmiddelen met een relatief laag potentieel risico. Alleen via een (online) drogist of apotheek verkrijgbaar.

Algemene Verkoop (AV): Geneesmiddelen met een relatief zeer laag potentieel risico. Deze worden naast de (online) apotheek of drogist ook door bijvoorbeeld supermarkten verkocht.

De naam van een zelfzorgmiddel en de toegestane verstrekkers kun je ook via de website www.geneesmiddeleninformatiebank.nl controleren. Bij bekende zelfzorgmedicijnen zoals bijvoorbeeld paracetamol en ibuprofen zie je dan staan: Algemene Verkoop (AV).

Let op: ook de online verkopers van dit soort laagdrempelige zelfzorgmedicatie moeten het speciale logootje (zie punt 1 hierboven) op hun website hebben staan.

4 - Medicijnen afprijzen is niet toegestaan

Voor geneesmiddelen die alleen op recept worden verstrekt, mag geen reclame worden gemaakt, zo schrijven wettelijke regels voor. Dit verbod geldt niet voor zelfzorgmedicijnen. Reclame maken hiervoor mag, maar deze mogen niet worden afgeprijsd.

Zie je dus ‘van – voor’ aanbiedingen met afgeprijsde geneesmiddelen? Dan hebt je hoogstwaarschijnlijk met een malafide aanbieder van doen of eentje die de regels niet kent.

5 – Inspectie Gezondheidszorg waarschuwt voor illegale import

Tot besluit: De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) waarschuwt mensen die via internet op zoek gaan naar geneesmiddelen. Als je buiten Europa online medicatie bestelt en thuis laat bezorgen, overtreed je volgens de IGJ de wet. Dit wordt opgevat als ‘het importeren van geneesmiddelen’ en dat is verboden.