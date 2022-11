Onderzoek: Er wordt minder besteed aan cadeau's deze feestdagen

theme-icon Geld

Uit onderzoek van de ABN AMRO wordt verwacht dat consumenten minder geld gaan uitgeven aan cadeau's tijdens Sinterklaas of kerst. De grootste teruggang wordt verwacht bij uitgaven aan kleding en schoenen, sport, speelgoed en games en cadeauartikelen.

Onbezorgd worden de feestdagen dit jaar niet. Een derde van de ruim 1200 mensen die werden ondervraagd voor het rapport, zegt zich op dit moment heel veel zorgen te maken over de eigen financiële situatie. "Dit geldt met name voor jongeren en dit aandeel neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Zeker mensen in de lagere inkomensgroepen zijn onzeker", stelt ABN AMRO vast. Aan de andere kant maakt een derde van de respondenten zich helemaal geen zorgen over hun financiën.

Vooral lager budget onder vrouwen

Van de mensen die dit jaar cadeaus gaan kopen, geeft 40 procent aan een veel lager budget te hebben dan vorig jaar. Aan de andere kant zegt bijna de helft een even groot budget te hebben en 11 procent een veel hoger budget. Opvallend is dat het budget vooral lager is onder vrouwen. "Zij maken zich relatief meer zorgen en houden de hand meer op de knip", stellen de economen.

Consumentenvertrouwen

Verder zien zij dat het consumentenvertrouwen historisch laag is en dat de inflatiecijfers historisch hoog zijn. "Vooral door de aanhoudend hoge energieprijzen verliezen consumenten koopkracht en verkeren ze in onzekerheid over hun toekomstige budget", aldus de economen.

Volgens het onderzoek viert 48 procent van de ondervraagden Sinterklaas. Jongeren doen dit meer dan ouderen. Meer dan acht op de tien vieren Kerstmis en 71 procent viert Oud en Nieuw. Ook hier is oudejaarsavond het populairst onder jongeren. ANP

