Ombudsman: Energiehulp komt niet bij de juiste mensen terecht

2 dec. 2022 - 9:59

Wat is nou de bedoeling van die subsidies? Dat mensen worden gestimuleerd om te verduurzamen. Dat er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt en er minder CO2 wordt uitgestoten en we minder afhankelijk worden van schurkenstaten... Dan is het toch niet van belang welke schoorsteen dat uitstoot? Of is subsidie bedoeld om te nivelleren? Dat kan je beter via de belastingen doen. Wat dus al gebeurt.

