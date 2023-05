Noodfonds Energie langer open: check of je in aanmerking komt voor compensatie

Via de voorlichtingssite Geldfit kun je een berekening maken om te zien of je in aanmerking komt voor compensatie.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een initiatief van onder andere de grote energiebedrijven, zoals Eneco, Essent, Vattenfall, Greenchoice en Budget Thuis. Zij dragen 24,5 miljoen euro bij en de Rijksoverheid vult het in februari opgezette fonds aan met een even hoog bedrag. Tot nu toe heeft het Noodfonds energie 130.000 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 42.000 goedgekeurd en 54.000 nog in behandeling.