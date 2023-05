Nieuwe pensioenwet krijgt steun van meerderheid Eerste Kamer

Wel zien veel partijen dat het pensioenstelsel in zijn huidige vorm niet meer van deze tijd is. Het nieuwe stelsel is flexibeler en past beter bij de huidige arbeidsmarkt, betoogt de regering. In tijden van economische voorspoed kan sneller meer pensioen worden uitgekeerd, bij slechte beursresultaten wordt eerder gekort.

De stemming over en de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer was niet helemaal onomstreden. Dinsdag, de dag van de stemming, werd ook de nieuwe Eerste Kamer gekozen, door onder anderen de Provinciale Statenleden. Die nieuwe Eerste Kamer wordt over twee weken beëdigd. Tegenstanders vinden dat de nieuwe senaat zich over de wet had moeten buigen. Ook in de nieuwe Eerste Kamer hebben de voorstanders van de wet overigens samen een meerderheid. ANP