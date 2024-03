Nederlandse klanten van webshops betalen steeds vaker retourkosten

In Nederland wordt driftig online gewinkeld. Zo worden er honderden miljoenen pakketten per jaar verstuurd, waarvan een aanzienlijk deel retour wordt gestuurd. Retourneren was voor de klant vaak gratis, maar dat verdienmodel staat onder druk en is volgens meer en meer webshops niet langer houdbaar. Steeds meer webshops – waaronder Zara, H&M en Wehkamp – berekenen deze kosten inmiddels dan ook door aan hun klanten. Meer webshops zullen volgen, is de verwachting.

In Nederland is dit percentage vorig jaar flink gestegen: in het eerste kwartaal van 2023 moesten consumenten in 31% van de gevallen (mee)betalen voor de retourzending, in het vierde – en laatste – kwartaal was dit gestegen tot 41%. En mede vanwege deze ontwikkeling durft ceo Rob van den Heuvel van Sendcloud de stelling wel aan dat "de tijd van gratis retourneren definitief achter ons ligt."