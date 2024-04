Miljardenclaim op komst voor ondernemer met wurgkrediet bij ABN Amro

Ze vervolgt: "De ondernemers die wij spraken, gingen er logischerwijs van uit dat de bank rekende met eerlijke en correcte rentetarieven. Een gemiddelde schilder, cateraar of zzp'er heeft geen tijd of geld voor dure adviseurs die controleren of een bank wel eerlijke voorwaarden hanteert. Ze moeten kunnen vertrouwen op hun bank. In plaats daarvan heeft ABN Amro mkb'ers jarenlang als pinautomaat gebruikt, getuige de talloze momenten waarop de bank heeft nagelaten haar rentetarief te verlagen."

ABN Amro: "De bank heeft toegelicht dat de gemaakte verwijten ongegrond zijn. De stichting beroept zich op uitspraken van het Kifid die niet gelden voor zakelijke mkb-klanten. Er is geen sprake van een miljardenschade en het is ook niet helder voor hoeveel zakelijke klanten de stichting optreedt. De verwijten van de stichting zien daarnaast op een specifiek product van de bank dat al enige tijd in afbouw is. Het aantal klachten over dit product is door de jaren heen beperkt geweest en we hebben deze klachten samen met de klanten opgelost of we zijn hierover met hen in gesprek."