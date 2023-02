Melissa (29) heeft long-covid: “Ik kan bijna niks meer”

theme-icon #ikredhetnietmeer

Melissa (29) is een van de jonge mensen die ernstig ziek is geworden door long-covid na een coronabesmetting die ze opliep op haar werk: “Ik was verpleegkundige in opleiding en zou een halfjaar voordat ik ziek werd afstuderen.”

“Bij mijn studie volgde ik het Honoursprogramma Critical Care, waarvoor we stages moesten lopen op acute afdelingen.” Melissa werkte als stagiaire op de intensive care van het ziekenhuis en raakte daar besmet. “Dat heeft mijn gezondheid dusdanig verwoest dat ik bijna niks meer kan. Ik maak onder andere gebruik van een rolstoel en rollator. Er is niks over van het werkende en sportieve leven dat ik had.”

In financiële nood

Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige werkte ze met een nulurencontract ook in het Amsterdam UMC maar daar moest ze ziek uit dienst; “Ik ben niet alleen mijn gezondheid, maar ook mijn werk en mijn opleiding kwijt en daarbij ben ik nu ook in financiële nood gekomen. Waar ik normaal inkomsten had vanuit werk, stagevergoeding en een studielening, vallen de laatste twee weg en word ik op de eerste enorm gekort in de Ziektewet.“

#Ikredhetnietmeer

Van een ziektewetuitkering alleen komt Melissa niet rond en ze is dan ook aangewezen op een bijstandsuitkering. “Je valt als student blijkbaar in een grijs gebied wat financiën betreft, om nog maar te zwijgen over hoe verder wanneer ik misschien nooit meer beter word. Waar mensen met een 'volledig' salaris nog iets meer salaris overhouden in de ziektewet, is er voor studenten die ziek worden en daarmee meerdere bronnen van inkomsten zien wegvallen, gewoon niks geregeld.”

FNV voert actie

Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV die actievoert voor het zorgpersoneel zegt: “Wij vinden dat ook Melissa in aanmerking moet komen voor tegemoetkoming van 23000 euro die wij vragen. Dat kan ook, nu Eerste Kamer vindt dat er 150 miljoen voor de regeling moet komen."