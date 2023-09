LG bemoeide zich met prijzen voor tv’s: ACM legt miljoenenboete op theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Elektronica producent LG maakte van 2015 tot en met 2018 verboden afspraken met zeven grote (web)winkels over de online prijzen van LG televisies. Dat is nu door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bestraft met een boete van bijna 8 miljoen euro.

Winkeliers moeten geheel zelfstandig hun eigen verkoopprijzen in de winkel kunnen bepalen. Leveranciers zoals LG mogen enkel een adviesprijs geven. Maar juist dat is in dit geval niet gebeurd.

Wat is er precies gebeurd?

Elektronicaproducent LG gaf adviesprijzen aan (web)winkels die de LG-televisies verkochten en verzocht hen deze prijzen ook daadwerkelijk toe te passen. Zat je als (web)winkel toch onder de adviesprijs? Dan werd je daar consequent op aangesproken. Daarnaast verzocht het bedrijf nog een aantal andere dingen aan de (web)winkels, zoals:

Bepaalde aanbiedingen niet op prijsvergelijkingswebsites te adverteren

Prijzen van andere winkels niet automatisch te volgen

Kassakortingen online niet zichtbaar te maken

Via online monitoring tools onderzocht LG of (web)winkels lagere prijzen hanteerden dan de adviesprijzen. (Web)winkels beklaagden zich zelfs bij LG wanneer concurrerende winkels volgens hen te lage prijzen hadden. LG zocht in zo’n geval contact met de desbetreffende winkel, vroeg om ‘uitleg’ en riep hen op hun prijs te verhogen: “Graag onderstaand advies per direct doorvoeren.” Aan de hand van WhatsApp- en e-mailberichten liet LG weten dat zij andere (web)winkels ook had opgeroepen of zou gaan oproepen: “We hebben alle partners geadviseerd.”

Duizenden berichten en documenten waaruit blijkt dat LG zich niet aan de regels hield, zijn in handen gekomen van toezichthouder ACM. Aangezien LG continu de (web)winkels op de hoogte hield van de ontwikkelingen binnen een andere winkel, wisten de (web)winkels dat zij zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als zij de adviesprijs van LG zouden volgen. Hiermee verstoorde LG de concurrentie tussen de (web)winkels, aldus de ACM. Zo beschermde LG haar eigen winstmarges en die van de (web)winkels. Op deze manier werden televisies niet voor de scherpste prijs verkocht. Dat is onvoordelig voor consumenten.

Ik heb destijds een LG televisie gekocht: wat kan ik doen?

Aangezien 2018 alweer vijf jaar geleden is, lijkt een individuele claim indienen bij het elektronicabedrijf helaas een verloren zaak. Mocht je toch actie willen ondernemen dan raadt Murco Mijnlieff, woordvoerder ACM, aan om een massaclaim in te dienen. In zo'n geval wordt namens een groep gedupeerden een collectieve schadevergoeding gevraagd. Een positieve of negatieve uitspraak volgt vaak pas na lange tijd.

Reactie LG

LG Electronics Benelux, de dochteronderneming die de boete krijgt, is het niet eens met het besluit van de ACM en gaat in beroep. Het bedrijf is van mening dat zij altijd volgens de in Nederland en de Europese Unie geldende wetten voor eerlijke concurrentie, heeft gehandeld.

Elektronicaconcern Samsung ontving eerder een boete van 39 miljoen euro om vergelijkbare overtredingen.

Bron: ANP/ACM