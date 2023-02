Lerarenondersteuner Ingrid (54) door long-covid aan huis gekluisterd

Ingrid werkte 33 jaar als lerarenondersteuner in het speciaal onderwijs. Ze heeft long-covid. Hierdoor is ze aan huis gekluisterd. Ze kan per dag niet meer dan 800 meter lopen en om het vol te houden rust ze vijf keer per dag. De meest simpele handeling zoals het zetten van een kopje koffie is voor Ingrid een uitputtingsslag. Zelfs als ze op de bank ligt heeft ze een veel te hoge hartslag; “Ik kan geen prikkels verdragen. Televisiekijken doe ik met een zonnebril op.”