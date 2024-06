Leen Bakker en Koopjedeal.nl krijgen boete van ACM vanwege nepkortingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in totaal 621.000 euro aan boetes opgelegd aan vijf webwinkels voor het gebruik van nepkortingen. De webwinkels boden verschillende producten aan met een verkeerde ‘van-prijs.’ Consumenten kregen daardoor een nepkorting voorgeschoteld en dat is verboden.

De ACM zag dat de bedrijven verschillende keren producten aanboden met een verkeerde ‘van-prijs’. Volgens de wet moeten bedrijven de laagste ‘van-prijs’ tonen die gold als verkoopprijs in de 30 dagen voorafgaand aan de korting.

Door het tonen van een verkeerde ‘van-prijs’ krijgen consumenten het idee dat zij een hogere korting krijgen dan feitelijk het geval is. In sommige gevallen was er helemaal geen sprake van korting. Consumenten werden hierdoor misleid, volgens de ACM.