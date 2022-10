Klanten supermarkt betalen soms juist meer bij aanbiedingen

21 okt. 2022 - 9:30

Begrijpelijk dat door de enorme schommelingen het "prijs-gedoe" niet altijd goed wordt bijgehouden..een paar tikkies op de computer en de prijs is aangepast..maar de kaartjes in de schappen..tjaahhh..niet zo van belang..bij Dirk al 3x aangegeven dat een bepaald artikel 50 cent goedkoper is geprijsd in het schap, heeft tot nu toe geen resultaat gehad..jahh van 1.99 naar 2.49..eigenlijk merk je dat ze je een zeur vinden..