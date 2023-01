Maximumbedrag eigen risico: "Per behandeling niet meer dan 150 euro"

Momenteel werkt het systeem als volgt. Er geldt een eigen risico van 385 euro. Heb je in februari al te maken met een dure behandeling? Dan moet je het volledige eigen risico in één keer betalen, maar dat betekent wel dat je de rest van het jaar als het ware 'gratis' zorg ontvangt.

De maatregel is voornamelijk bedoeld om het eigen risico "slimmer en betaalbaarder te maken", want als je in de toekomst met een dure behandeling te maken krijgt, betaal je dus maximaal 150 euro per keer.