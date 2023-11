Is je trein vertraagd? Op deze NS-trajecten is het vaakst vertraging Gisteren • leestijd 3 minuten • 815 keer bekeken • bewaren

Veel forensen hebben er regelmatig mee te maken: vertraagde treinen. Op sommige trajecten is de NS echter een stuk stipter dan elders. Op bepaalde trajecten – met name in het westen van Nederland – is namelijk veel vaker sprake van vertraging dan elders. Op welke trajecten is de kans op vertraging het grootst?

Dat een vertraagde trein vervelend is, daar is menig treinreiziger het ongetwijfeld over eens. Je bent later op je bestemming, je mist misschien een aansluiting, en zeker in de herfst is het geen pretje als je in de kou staat te verregenen op een winderig perron.

Maar op sommige trajecten is de kans op een vertraagde trein een stuk groter dan elders, zo blijkt uit het meest recente halfjaarverslag van de NS. RTL Nieuws heeft het verslag – dat overigens ook naar de Tweede Kamer is gestuurd – ingezien en benoemt de trajecten waar de kans op vertraging het grootst is.

Wanneer is een trein vertraagd?

In de halfjaarverslagen worden onder meer cijfers bijgehouden over de punctualiteit. Dat is nodig, want de NS heeft zich gecommiteerd aan een zogenaamde bodemwaarde. Dat houdt in dat een minimaal percentage van alle treinen op tijd moet rijden.,

Een trein wordt als vertraagd opgenomen in de statistieken als er een vertraging is van vijf minuten of langer. Is jouw trein vertraagd met 30 minuten of langer? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor (gedeeltelijke) compensatie. De exacte hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type abonnement, het soort treinkaartje en de precieze lengte van de vertraging.

Op deze trajecten is de trein het vaakst vertraagd

Benieuwd op welke NS-trajecten de kans op vertraging het grootst is? Hieronder volgt de top tien. Percentages zijn afgerond op hele getallen.

We noemen eerst het traject, met eerst het vertrekstation en daarna de eindbestemming. Vervolgens zie je hoeveel procent van de treinen op dat traject te laat is én hoeveel procent van de treinen op tijd vertrekt.

1. Rotterdam Centraal - Tilburg ( 31% te laat / 69% op tijd)

Rotterdam Centraal - Tilburg ( te laat / op tijd) 2. Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal ( 26% te laat/ 74% op tijd)

Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal ( te laat/ op tijd) 3. Rotterdam Centraal - Breda ( 26% te laat/ 74% op tijd)

Rotterdam Centraal - Breda ( te laat/ op tijd) 4 . Rotterdam Centraal - Amsterdam Centraal ( 23% te laat/ 77% op tijd)

Rotterdam Centraal - Amsterdam Centraal ( te laat/ op tijd) 5. Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal ( 21% te laat/ 79% op tijd)

Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal ( te laat/ op tijd) 6. Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal ( 19 % te laat/ 81 % op tijd)

Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal ( te laat/ op tijd) 7. Breda - Tilburg ( 19 % te laat/ 81 % op tijd)

Breda - Tilburg ( te laat/ op tijd) 8. Schiphol - Rotterdam Centraal ( 19 % te laat/ 81 % op tijd)

Schiphol - Rotterdam Centraal ( te laat/ op tijd) 9. Breda - Rotterdam Centraal ( 17 % te laat/ 83 % op tijd)

Breda - Rotterdam Centraal ( te laat/ op tijd) 10. Schiphol - Amsterdam Centraal (15% te laat/ 85% op tijd)

Hogesnelheidslijn en treinen uit het buitenland

Waarom is de vertraging juist op deze trajecten het grootst? Alle trajecten hebben één ding gemeen, en dat is de hogesnelheidslijn. Op alle lijnen wordt deels gebruikgemaakt van een HSL-spoor. Of op deze lijnen rijden treinen die een gedeelte van het voortraject over een HSL-spoor rijden.

Dat zorgt in de praktijk regelmatig voor problemen. Techniek is één belangrijke oorzaak: het hoofdrailnet en de hogesnelheidslijn hebben andere voltages én andere beveiligingssystemen. Schakelen tussen beide lijnen gaat dan ook niet altijd vlekkeloos.

Ook internationale treinen zorgen voor verstoringen in de dienstregeling. Want, zo zegt de NS: "Daarnaast rijden veel internationale treinen over de HSL, die vaak vertraagd vanuit het buitenland de HSL op rijden". Omdat er bovendien sprake is van een krappe planning, leidt een kleine verstoring al snel tot vertragingen in de hele keten.

91,5 procent van de treinen rijdt op tijd

Op het hoofdrailnet rijdt 91,5 procent van de NS-treinen op tijd, of in ieder geval met een vertraging van minder dan vijf minuten. Dat is in lijn met de streefwaarde, want het vervoersbedrijf wil op zijn minst 91,5 procent van de treinen op tijd laten vertrekken.

Op de HSL is dat percentage een stuk lager: 78,2 procent van de treinen op de hogesnelheidslijn rijdt op tijd.