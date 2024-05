Is boodschappen doen in Duitsland of België écht goedkoper? Vandaag • leestijd 4 minuten • 11205 keer bekeken • bewaren

Of het nou voor een pakje sigaretten of de wekelijkse boodschappen is, Nederlanders gaan regelmatig de grens over om inkopen te doen. Is het echt voordeliger om boodschappen te doen in onze buurlanden? En komen Belgen en Duitsers ook naar Nederland voor bepaalde producten? We spreken erover met retaildeskundige Paul Moers.

Dat tanken goedkoper is over de grens is inmiddels algemeen bekend, maar veel Nederlanders kiezen er ook voor om in onze buurlanden boodschappen te doen. Dat komt met name door de stijgende prijzen van producten in de Nederlandse supermarkten.

België meestal niet goedkoper

Het beeld dat boodschappen doen over de grens altijd loont, herkent retaildeskundige Paul Moers niet. “Ik herken helemaal niet dat België goedkoper is. Er zijn wel een aantal verschillen te zien, maar ik herken niet dat België significant goedkoper is.”

Dat producten in Nederlandse supermarkten vaak goedkoper zijn dan in België, blijkt ook uit recent onderzoek van het Belgische prijsvergelijkingsbureau Pingprice. Binnen het onderzoek zijn 11.000 producten van de Nederlandse en Belgische Albert Heijn met elkaar vergeleken. Hieruit komt naar voren dat Nederlanders voor de alledaagse boodschappen vaak beter af zijn.

Paul Moers bevestigt dat de supermarkt in België vaak duurder is. “Een pak halfvolle melk kost in België 1,25 euro. In Nederland kost dat 1,05 euro. Zes vrije uitloopeieren kosten in België 1,79 euro en in Nederland 1,69 euro. In België ben je hooguit voor chocola goedkoper uit, omdat er twee knotsen van chocoladefabrieken in België staan.”

Duitsland is daarentegen wel aanzienlijk goedkoper dan Nederland, vertelt de retaildeskundige. “Er geldt daar een heel ander systeem. Zo is bijvoorbeeld de btw op groente en fruit lager dan in Nederland. Ook is de Duitse markt veel groter dan de Nederlandse. Hierdoor kan er keihard onderhandeld worden en zijn producten vaak goedkoper.”

Op X laat iemand zien dat ze in Duitsland boodschappen doet, omdat dit goedkoper is.

“Nederland is een land van aanbiedingen”

De prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland zijn vooral te verklaren vanuit het feit dat er in Duitsland veel minder aanbiedingen zijn, zo vertelt Paul Moers. “Nederlandse supermarkten zijn verslaafd geraakt aan aanbiedingen. Op dit moment is in de supermarkt zo’n 26 procent in de aanbieding.”

Dit verschil in de hoeveelheid aanbiedingen heeft volgens Moers ook met de Nederlandse cultuur te maken. “Nederlanders letten altijd op de centen. Op een gegeven moment zijn supermarkten begonnen met aanbiedingen. Vervolgens is iedereen daarin meegegaan. Je wordt er inmiddels helemaal knettergek van. In Duitsland hanteren ze liever standaard lage prijzen. Er zijn daardoor ook relatief weinig aanbiedingen.”

Hij vindt het zelf dan ook fijner om in Duitsland boodschappen te doen. “In Duitsland kun je heel relaxed boodschappen doen. Je hoeft daar niet, zoals in Nederland, met een calculator rond te lopen om te weten of je de beste prijs hebt.”

Iemand heeft in december de prijzen van verzorgingsproducten in Duitsland vergeleken met de prijzen in Nederland en heeft hier een TikTok-video over gemaakt.

Verzorgingsproducten veel goedkoper in Duitsland

Dat verzorgingsproducten veel goedkoper zijn in Duitsland, wordt door retaildeskundige Moers bevestigd. Ook dit komt doordat er minder aanbiedingen zijn in Duitsland. “Bij Nederlandse drogisterijen is zo’n 50 procent van het assortiment permanent in de aanbieding.”

Dit lijkt misschien voordelig, maar daardoor liggen de standaardprijzen extreem veel hoger dan in Duitsland. “Als we in Nederland twee halen en één betalen, betaal je die aanbieding gewoon zelf. We trappen er allemaal in. Ik denk ook dat dat Nederlanders een kick geeft: ‘Zie mij slim bezig zijn.’ Maar we hebben niet in de gaten dat veel van deze producten dubbel zo duur zijn, doordat ze zo vaak in de aanbieding zijn.”

Tabak en alcohol vaak goedkoper over de grens

Volgens Paul Moers loont het om de grens over te gaan voor tabak. Sinds 1 januari 2024 geldt er een hogere belasting op tabak en alcohol. Hierdoor zijn de prijzen enorm gestegen. In Nederland kost een pakje shag nu bijna 25 euro. In Duitsland ligt dit veel lager. Voor een pakje shag betaal je daar ongeveer 13 euro. Dat is dus bijna de helft minder. Ook in België ligt de prijs lager. Een pakje shag kost daar zo’n 19 euro.

Niet alleen tabak, maar ook alcohol is goedkoper over de grens. Maar dit is vooral het geval in Duitsland, zo vertelt Paul Moers. “De accijns op alcohol is veel lager. Daardoor is bier en wijn allemaal veel goedkoper in Duitsland.”

Ander assortiment in onze buurlanden

Naast de prijs kan het assortiment ook een reden zijn dat mensen de grens over gaan voor hun boodschappen. Moers vertelt dat er in België meer luxeproducten in de supermarkt te verkrijgen zijn. “De Belgen zijn echte Bourgondiërs. Het assortiment van luxe soorten vlees is veel uitgebreider. Dus het is wat dat betreft hartstikke leuk om de Belgische supermarkt te bezoeken.”

Ook het aanbod in Duitsland verschilt van Nederland volgens de retaildeskundige. “In Duitsland heb je veel meer biologische producten dan in Nederland. Ik woon dicht bij de grens en ik merk dat mensen dat erg prettig vinden. Het biologische aanbod blijft in Nederland onwaarschijnlijk klein.”

Duitse toeristen laten op TikTok zien dat er in Nederland een ander aanbod aan producten is dan in Duitsland.

Buren komen voor typisch Nederlandse producten

Toch zijn er ook producten waarvoor onze buren naar ons toekomen. Paul Moers vertelt dat koffie in Duitsland duurder is dan in Nederland. Dit zou een reden kunnen zijn voor Duitsers om bij ons boodschappen te komen doen.

Maar de voornaamste reden waarvoor Duitsers en Belgen komen, is voor typisch Nederlandse producten. “In Nederland is het assortiment aan kaas veel uitgebreider. Dat vinden met name Duitsers leuk.”

Bronnen: Rijksoverheid, De Limburger, BNR, AD