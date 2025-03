Internet en tv bij KPN duurder: prijsverhoging abonnementen per 1 juli theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 2 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

KPN kondigt een inflatiecorrectie aan die per 1 juli 2025 van kracht wordt. Bestaande klanten met een internet- en/of tv-abonnement gaan vanaf die datum een hogere prijs voor hun abonnement betalen. Het gaat om een prijsverhoging van 3,3 procent die van toepassing is op abonnementen met vast internet en tv-abonnementen.

De inflatiecorrectie is volgens KPN noodzakelijk om te investeren in de kwaliteit van het netwerk, de veiligheid en de dienstverlening. De inflatiecorrectie geldt zowel voor klanten van KPN als voor klanten die nog een abonnement hebben onder de merknaam XS4ALL.

Klanten met mobiele abonnementen krijgen in oktober van dit jaar een inflatiecorrectie voor de kiezen, maar de hoogte daarvan is nog niet bekend. Tegen die tijd wordt gekeken naar een meer actueel inflatiepercentage dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld.

Tot slot worden de prijzen van een aantal aanvullende diensten met ingang van april verhoogd.

Kosteloos opzeggen niet mogelijk binnen contractvaste periode

Het percentage van 3,3 procent is gelijk aan het door het CBS vastgestelde inflatiepercentage over 2024. Dat heeft voor bestaande klanten tot gevolg dat ze het contract binnen de contractvaste periode niet kosteloos kunnen opzeggen.

Wie in de contractvrije periode zit, kan dat wel, met inachtname van een maand opzegtermijn. Klanten van wie het abonnement duurder wordt, krijgen per mail persoonlijk bericht met daarin meer informatie over het nieuwe abonnementstarief.

Meer over prijsverhogingen van telecomproviders en jouw rechten lees je in onderstaande artikel.

Welke diensten worden vanaf april duurder?

KPN voert een aantal prijsverhogingen door voor aanvullende diensten, en deze prijsverhogingen gelden vanaf april.

Extra ontvanger toevoegen voor tv

Een extra ontvanger toevoegen aan de abonnementsvormen TV+, Interactieve TV en Digitenne wordt één euro duurder en kost met ingang van april 6 euro per maand. Wel krijg je de eerste decoder kosteloos meegeleverd.

F-Secure beveiligingspakket

Eén variant van het F-Secure beveiligingspakket met de virusscanner die op verschillende apparaten kan worden gebruikt, wordt twee euro duurder. Dit specifieke pakket kost vanaf april 6,98 euro per maand in plaats van 4,98 euro. Wel krijg je iets meer licenties, namelijk vijftien in plaats van twaalf.

De F-Secure pakketten met 5 licenties en 25 licenties blijven in prijs ongewijzigd. De eerste is en blijft gratis, de tweede is en blijft 9,98 euro per maand.

VoIP-bellen en BelOnbeperkt Nederland

KPN biedt klanten vaste telefonie via internet (VoIP, oftewel Voice over Internet Protocol). Zo'n vast telefoonnummer kost per 1 april 3 euro per maand in plaats van de huidige 2 euro die klanten maandelijks betalen.

Klanten met zo'n abonnement kunnen aanvullend een BelOnbeperkt Nederland-abonnement afsluiten, waarmee ze – zoals de naam suggereert – onbeperkt naar Nederlandse nummers kunnen bellen. Dat aanvullende pakket kost vanaf april 10,99 euro per maand in plaats van 9,99 euro per maand.

Klanten kunnen deze vaste belbundels overigens wel maandelijks aanpassen.