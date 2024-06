ING zet vanaf 1 juli magneetstrip op betaalpas uit

Op sommige Caraïbische eilanden, waaronder Curaçao en Bermuda kun je bij geldautomaten geen gebruik meer maken van je betaalpas, omdat daar een magneetstrip nodig is. Ook in de Verenigde Staten, IJsland en Australië kan het voorkomen dat er bij betaalautomaten een magneetstrip vereist is.

In Europa is betalen met de chip in je betaalpas inmiddels de standaard, maar buiten Europa kon je nog lang betalen met de magneetstrip op je pas. “Hierbij was het mogelijk om pasgegevens te kopiëren en zo skimmingfraude te plegen”, vertelt de woordvoerder van ING. Om deze reden staat je pas standaard op betalingen in Europa ingesteld.