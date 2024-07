ING stapt over op Google Pay: contactloos betalen via eigen app verdwijnt

ING heeft aangekondigd dat de bank per 17 september stopt met de ondersteuning van contactloos betalen via de eigen Android-app. Klanten met Android-telefoons kunnen vanaf dat moment geen gebruik meer maken van de ING Mobiel Betalen app en moeten overstappen op Google Pay.

Volgens ING worden de huidige digitale betaalpassen na 17 september automatisch verwijderd. Op dit moment is het al niet meer mogelijke om een nieuwe digitale betaalpas aan te maken.

Klanten met een Android-toestel (versie 8 van Android of hoger) kunnen hun pinpas registreren in de Google Pay-app om betalingen te doen. De ondersteuning van ING Mobiel Betalen stopt volgens de bank, omdat Google Pay “sneller, gemakkelijker en net zo veilig is” als de functie in de ING app.